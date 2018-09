Tchad : 20 lycées créés pour renforcer la série scientifique

Le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique a annoncé ce lundi 3 septembre la création de 20 lycées spécialisés en série scientifique, à la suite d'un arrêté signé par le ministre. Cette démarche qui fait partie d'un plan d'action du gouvernement pour relever la série scientifique, vise l'étendue du territoire.Le gouvernement entend, à travers cette mesure, pallier à la baisse drastique, d'années en années, du nombre de candidats au baccalauréat dans les séries scientifiques.En première session du baccalauréat 2018, seulement 3125 candidats ont été admis en série D, sur 16001 candidats ayant composés."Nous devrions nous mobiliser pour attirer les élèves vers les filières scientifiques et techniques", a expliqué le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique Aboubakar Assidick tchoroma, lors d'une rencontre le 13 août dernier avec les délégués provinciaux de l'éducation et de la jeunesse.Mi-août dernier, 64 élèves ont composé le concours national de mathématiques . L'initiative provient du lycée Etoile Polaire qui s'est donné le défi d'inverser la courbe du nombre de candidats au baccalauréat en série scientifique.