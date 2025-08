Tchad : 2000 jeunes formés à l’intelligence artificielle pour bâtir un avenir numérique

Au cours de son discours, le ministre des Télécommunications, de l’Économie numérique et de la Digitalisation de l’administration, Boukar Michel, a souligné que cette formation en intelligence artificielle représente une opportunité précieuse pour les jeunes, ajoutant qu’il s’agit là de la première phase de ce vaste programme national.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a salué cette session de formation, qualifiant l’initiative de « porteuse d’avenir » et fruit d’une vision stratégique du gouvernement. Il a également rappelé que cette action s’inscrit dans une dynamique de développement du capital humain, rendue possible grâce à une collaboration étroite entre le ministère de l’Économie numérique, l’UNESCO, l’organisation Smart et d'autres partenaires.



« À travers cette formation, nous élargissons les horizons de milliers de jeunes, en leur offrant un accès aux compétences les plus recherchées au monde », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la jeunesse est au cœur du projet national porté par le Maréchal du Tchad, en tant que pierre angulaire du développement et levier indispensable pour bâtir un pays moderne, souverain, prospère et innovant.



Par ailleurs, il a souligné la création récente de nouvelles universités dans plusieurs provinces du pays, dans le but de rapprocher le savoir des populations et de donner à chaque jeune, où qu’il se trouve, les moyens de croire en ses rêves.



Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Dr. Tom Erdimi, qui a présidé la cérémonie, a transmis les salutations et les encouragements du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Selon lui, ce programme traduit concrètement l'engagement du chef de l’État pour l’avenir du Tchad.



« Le futur du Tchad se construit à travers l’esprit créatif et l’intelligence de sa jeunesse », a-t-il affirmé, ajoutant que cette ouverture vers l’intelligence artificielle marque une étape majeure dans la construction d’une nation moderne et tournée vers l’innovation.