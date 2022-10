Tchad : "24 mois, ça ne nous suffit pas du tout", Abdelwahid Aboud

Abdelwahid Aboud, ancien politico-militaire et conseiller chargé de missions à la Présidence, propose un renouvellement de 32 mois de transition. "24 mois, ça ne nous suffit pas du tout. Je maintiens que ce soit 32 mois", suggère-t-il.



S'agissant de la nouvelle composition du Conseil national de transition (CNT) et la forme de l'État, Abdelwahid Aboud donne son avis : "il faut maintenir ce CNT et ajouter ce qu'a proposé la commission. Il faut ajouter des nouvelles corporations. La forme de l'État : plusieurs personnes se sont penchées sur un État décentralisé".