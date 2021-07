Tchad : 24 partis politiques lancent l'alliance "Sawa-Sawa"

N'Djamena - 24 partis politiques ont lancé samedi un regroupement dénommé "Sawa-Sawa" visant à asseoir une nouvelle vision politique. L'alliance soutient le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition. Elle exige le respect strict et l'application intégrale de la Charte de transition, tout en demandant la mise en place très rapidement des autres organes de la transition et la tenue des élections dans les délais.



Le coordonnateur de l'alliance Sawa-Sawa, Dr. Abderahim Younous Ali, a affirmé que les soucis du peuple tchadienne sont : une nouvelle dynamique de la démocratie, la cohésion sociale, la stabilité et la consolidation de la paix gage du développement.



L'évènement tragique lié à la mort du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno ne doit pas être l'objet de déchirement, de haine, du rejet de l'autre, du repli identitaire et de l'exclusion mais plutôt de la réconciliation entre les filles et les fils du Tchad, a indiqué Dr. Abderahim Younous Ali.



"L'alliance a pour objectif de faire en sorte que notre jeune démocratie ne souffre d'aucune entorse et que le pouvoir soit issu des élections libres et transparentes, axées sur la participation de toutes les couches sociales", selon son coordonnateur.



"Sawa-Sawa" demande aux forces vives de la nation et aux autres formations politiques de se joindre au regroupement pour une lutte commune jusqu'à la tenue des élections.