Tchad : 296 candidats composent le concours d'entrée à l'ENA à Mao





La cérémonie de lancement du concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration (ENA) a eu lieu ce matin à l'école centre mixte de Mao, en présence des autorités administratives et militaires, dirigées par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni. Un total de 296 candidats et candidates composent au centre de Mao, toutes filières confondues.



Dans son discours d'ouverture, le Général Asseif Mahamat Assouni a remercié les organisateurs et souligné l'importance capitale de ce concours. Il a encouragé les candidats à fournir leurs efforts pour relever le défi et leur a conseillé d'éviter d'être en retard, tout en leur souhaitant bonne chance. Pour cette session, 11 338 candidats sont enregistrés au niveau national, dont 365 passeront les épreuves en langue française et 1 973 en langue arabe, répartis à travers le pays dans huit centres, dont Mao.