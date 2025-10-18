Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 296 candidats composent le concours d'entrée à l'ENA à Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 19 Octobre 2025


Le concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration (ENA) a été officiellement lancé ce matin à l'école centre mixte de Mao, dans la province du Kanem.


Tchad : 296 candidats composent le concours d'entrée à l'ENA à Mao


  La cérémonie de lancement du concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration (ENA) a eu lieu ce matin à l'école centre mixte de Mao, en présence des autorités administratives et militaires, dirigées par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni.

 

Un total de 296 candidats et candidates composent au centre de Mao, toutes filières confondues.
 
Dans son discours d'ouverture, le Général Asseif Mahamat Assouni a remercié les organisateurs et souligné l'importance capitale de ce concours. Il a encouragé les candidats à fournir leurs efforts pour relever le défi et leur a conseillé d'éviter d'être en retard, tout en leur souhaitant bonne chance.

 

Pour cette session, 11 338 candidats sont enregistrés au niveau national, dont 365 passeront les épreuves en langue française et 1 973 en langue arabe, répartis à travers le pays dans huit centres, dont Mao.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/10/2025

Tchad - Bagasola : Atelier de renforcement des capacités contre les violences basées sur le genre

Tchad - Bagasola : Atelier de renforcement des capacités contre les violences basées sur le genre

Tchad : La Fédération des producteurs de semences du Lac vulgarise ses succès à Bol Tchad : La Fédération des producteurs de semences du Lac vulgarise ses succès à Bol 17/10/2025

Populaires

Taux de pauvreté par région au Cameroun

18/10/2025

Cameroun : La gendarmerie nationale intervient face aux désordres post-électoraux

18/10/2025

Érosion urbaine à N’Djamena : quand les routes s’effondrent sous les roues des usagers

18/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter