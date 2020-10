Tchad : 2ème Forum inclusif, Lydie Béassemda pose une condition pour y participer

La présidente nationale du PDI, Lydie Béassemda, a annoncé samedi la participation du parti au 2ème Forum national inclusif, à travers les fédérations provinciales aux pré-forums et aux assises nationales par le bureau fédéral.



"Cela s'inscrit dans la logique des valeurs et des principes de notre formation politique", selon elle.



Le PDI est un "acteur majeur dans tous les processus de dialogue au Tchad à travers sa participation aux différents cadres politiques mis en place et en particulier au 1er Forum inclusif. Les valeurs qu'incarne notre formation politique constituent le fondement de notre positionnement, quel que soit le contexte de circonstance", explique Lydie Béassemda.



"Le Tchad que nous voulons est au dessus des calculs politiciens. C'est pourquoi tout espace de dialogue est une opportunité d'expression de notre idéologie et de réitérer les points clés du mémorandum adressé au 1er Forum", ajoute-t-elle.



La présidente nationale du PDI pose toutefois une condition : "La seule condition de notre participation est que le 2ème Forum tire les leçons de la première édition dans ses aspects organisationnels, l'obligation de tous les acteurs de mettre en oeuvre les recommandations capitales et la préservation de la cohésion nationale à travers les nouvelles qui seront édictées."