Tchad : 3 membres du CNT au Logone Occidental pour un plaidoyer en faveur de la transition

Les membres du CNT représentant du Logone Occidental séjournent dépuis le 16 janvier 2022 dans la province du Logone Occidental. Ce 17 janvier, ils ont entamé une tournée de sensibilisation sur le CMT et sa politique ainsi que sur le prochain dialogue national inclusif.



Ce sont le général Mbaïomdénade Alain, Amed Keïta Laoumaye et Eugénie Mbaïnaye, représentants du Logone Occidental au CNT qui constituent cette mission d’échange et de sensibilisation des autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires de la province du Logone Occidental sur la politique du CMT, les raisons de sa mise en place, la charte de transition et la tenue du prochain dialogue national inclusif.



La mission a rencontré ce lundi les autorités du département du Lac Wey dans les locaux du gouvernorat de Moundou. Les trois des quatre représentants du Logone Occidental au CNT se sont relayés tour à tour pour expliquer le contexte dans lequel le CMT a décidé de prendre le pouvoir. Pour eux, la mise en place du CMT a évité la déstabilisation du pays.



Ils exhortent tout un chacun à soutenir les actions du CMT pour la paix, la sécurité et le vivre ensemble de tous les tchadiens. Les autorités à différents niveaux ont réitéré leur soutien au CMT, promettant chacun à leur niveau de faire ce qui est de leur mieux pour aider l’aider dans sa mission.



Après le Lac Wey, la mission se rendra dans d’autres départements pour les mêmes rencontres.