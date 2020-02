Tchad : 3 soldats tués et 11 blessés dans l'attaque rebelle au Tibesti

L'attaque d'une position militaire à Kouri Bougoudi mercredi dernier a fait trois morts au sein de l'armée, tandis que 11 soldats ont été blessés, selon un nouveau bilan présenté vendredi par le porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Azem Bermendoa Agouna.



"Après le ratissage et le contrôle de la zone, le bilan s'établit comme suit : (...) côté ennemi, plusieurs terroristes neutralisés, 42 prisonniers", selon le colonel Azem Bermendoa Agouna.



14 véhicules équipés d'armes lourdes et plusieurs munitions ont été récupérés par l'armée.



L'attaque a été revendiquée par le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR).



Une délégation militaire sur place



Le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général Mahamat Abali Salah, le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkérim Daoud et plusieurs officiers se sont rendus dans la zone.



Le ministre Mahamat Abali Salah a qualifié les assaillants "d'aventuriers" et les a mis en garde de revenir, assurant qu'ils vont répondre des faits de terrorisme.



"Ce n'est pas sur des pages Facebook, vous êtes en face d'un pays", a-t-il dit.