Tchad : 300 tonnes de dattes offertes par l’Arabie saoudite

L'ancienneté et l'historique des relations entre l'Arabie Saoudite et le Tchad, remontant à des centaines d'années, ont été soulignées au cours de la cérémonie. Ces relations sont caractérisées par une fraternité profonde, établissant ainsi des liens forts entre les deux pays.







À travers les siècles, le Tchad a été le point de passage des caravanes de pèlerins d'Afrique de l'Ouest en route vers La Mecque, jouant un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, cette histoire perdure, et des initiatives sont prises au Tchad pour promouvoir le développement de toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, grâce au soutien généreux de l'Arabie Saoudite.







Le Tchad est actuellement confronté à des défis naturels, y compris des phénomènes tels que les sécheresses et les opinions divergentes, ce qui a entraîné des conséquences dommageables pour l'agriculture et la vie quotidienne de centaines de milliers de Tchadiens. Les récentes crises liées aux réfugiés des pays voisins ont également accentué ces défis.







Le gouvernement saoudien a annoncé avec plaisir son don de 300 tonnes de dattes au peuple tchadien, distribuées dans différentes provinces du pays, selon des critères préalablement établis par le centre de secours.







Chérif Allatchi, secrétaire général adjoint au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance, a affirmé que sur les 300 tonnes de dattes remises par le Royaume d'Arabie Saoudite, 30 tonnes sont destinées au Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, tandis que les 270 tonnes restantes iront à des associations pour la distribution.







Il a lancé un appel aux associations pour garantir que ces dons atteignent les populations les plus vulnérables des provinces, soulignant l'importance d'une collaboration étroite avec les gouverneurs et les délégués du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfance et de la Solidarité Nationale.