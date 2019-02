Tchad : 309 réfugiés rentrent au Soudan

Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a organisé la semaine dernière le rapatriement volontaire de 309 réfugiés soudanais vivants dans les camps d'iriba et d'Amdjarass, après plus de 14 ans d'exil au Tchad. Le convoi a été accueilli à Tiné, point d'arrivé situé au nord du Soudan.



Les réfugiés, répartis en 138 familles, vivaient dans 12 camps appartenant à la délégation de l'UNHCR. Ils ont décidé de rentrer dans leur pays.



Le rapatriement volontaire fait suite à un accord tripartite signé le 31 mai 2017 entre le Tchad, le Soudan et l'UNHCR.



Chaque famille dispose de kits offerts gratuitement par l'UNHCR. Ils sont composés d'ustensiles de cuisines et de vivres pour faciliter la réinsertion des réfugiés au Soudan.



"Nous avons souhaité retourner chez nous au Soudan car nous estimons que la situation est redevenue normale", estime un père de famille.



Les réfugiés ont été recensés avec leurs photos, empreintes digitales et civilités. Ils ont reçu des informations sur les conditions de vies au Soudan.



"Nous avons décidé de commencer les convois de rapatriement. C'est au mois d'avril 2017 que nous avons lancé le premier. convoi de rapatriement de réfugiés soudanais vivants dans le camp de la sous-délégation d'iriba", explique Nicolas Kaburaburyo, chef de la sous-délégation du HCR à Iriba.



Un commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés est mise en place pour faciliter l'accompagnement des familles, en partenariat avec des ONG.