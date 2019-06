Tchad : 4 morts dans des violences au Wadi Fira

Quatre personnes sont mortes dimanche dans la province du Wadi-Fira, à la suite d'une tentative de braquage qui a dégénéré, suivie d'actes de représailles.



Des hommes armés, circulant sur des motos, ont ouvert le feu sur des civils à Choukhara, localité située à une quarantaine de kilomètres à l'Est d'Arada, avant de prendre la fuite. Cet acte de représailles contre des civils auraient été commis à la suite d'un incident survenu un peu plus tôt sur l'axe Biltine-Arada.



Des coupeurs de route ont tenté de racketter des civils circulant à moto sur la route. Ces derniers se sont opposés à la tentative de braquage. Ils ont mortellement blessé un coupeur de route qui est décédé de ses blessures quelques heures plus tard à Biltine.



"C'est un acte crapuleux, ce sont des coupeurs de route", explique une source locale.



En représailles, les proches de la victime ont décidé d'attaquer un village.



"Ils sont allés attaquer des innocents. Ceux qui ont été attaqués ne sont pas les gens impliqués dans l'incident. Ce sont des innocents. Deux sont morts sur le coup, un troisième est décédé des suites de ses blessures", a expliqué à Alwihda Info une source locale.



Plusieurs blessés graves ont été évacués à Biltine.



Les forces de défense et de sécurité se sont rapidement déployées sur les lieux, ramenant le calme dans la zone.