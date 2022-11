Tchad : 40 jeunes formés en électricité-bâtiment reçoivent des kits

Le formateur, Djélassem Édouard, a donné un aperçu sur les cours aux apprenants et aussi des orientations stratégiques afin de leurs aider dans la pratique sur le terrain. "L'électricité nous facilite la vie", dit-il.



Dans son intervention, le directeur du FONAP, Hamid Yamouda Djorbo, a relevé que du moment où certains jeunes s'adonnent à des activités néfastes et nuisibles pour la société, ceux-ci ont choisi de se faire former, d'apprendre en vue d'être utile dans la société. Il a profité de l'occasion pour exhorter d'autres jeunes à emboîter le pas et être le fer de lance pour la nation tchadienne.