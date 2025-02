Tchad : 400 étudiants récompensés pour leur apprentissage de l'anglais

Le 15 février 2025, une cérémonie a eu lieu pour remettre des attestations aux apprenants ayant terminé leur formation en langue anglaise. Plus de 400 lauréats ayant bénéficié de bourses via la Fédération des Étudiants du Privé ont reçu leurs parchemins au Centre Américain Happiness. Hommage à une Écrivaine Engagée Cette cérémonie a été baptisée en l'honneur de Mme Mouna Kallimi Sougui, écrivaine tchadienne et présidente de l'ATP, soulignant son engagement en faveur de l'éducation et du développement. Nouvelles Bourses pour les Femmes Parallèlement à la remise des attestations, la Direction Générale de American Happiness Academy a annoncé l'octroi de 400 bourses gratuites exclusivement destinées aux filles et femmes. Ces bourses sont offertes dans le cadre du forum "Take the Lead". Inscription des Nouvelles Bénéficiaires Les nouvelles bénéficiaires sont invitées à se présenter dès ce lundi pour les modalités de démarrage des formations. Conclusion Cet événement souligne l'importance de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes, en particulier des femmes, dans le cadre du développement personnel et professionnel au Tchad.