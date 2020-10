Tchad : 46 arrestations et 16 motos saisies à Moundou pour violation du couvre-feu

Des personnes ayant violé le couvre-feu ont été arrêtées et présentées à la presse mercredi matin dans la cour de la Légion de gendarmerie n° 9 de Moundou, en présence du directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati.



Parmi les individus arrêtés figurent des personnes qui ont été surprises dans un cinéma en pleine nuit, en violation des mesures. 16 motos, un groupe électrogène et un pousse-pousse ont été saisis tandis que 46 personnes dont trois femmes ont été arrêtées.



"Nous présentons des engins saisis et des personnes qui ont violé allègrement le couvre-feu", explique un porte-parole de la Gendarmerie nationale.



Dans la nuit de mardi à mercredi, le directeur général en personne, à la tête d'une commission mixte de patrouille, a fait une sortie d'inspection. C'est lors de la patrouille que des personnes qui violent "allègrement" le couvre-feu ont été interceptées.



Depuis le 21 octobre 2020, le directeur général de la Gendarmerie nationale est en tournée dans la zone méridionale. En plus de l'installation de nouveaux commandants de Légions nommés par décret, le général de division Djontan Marcel Hoïnati inspecte le respect du couvre-feu.



Les engins saisis seront rendus aux propriétaires contre le paiement d'une amende de 10.000 Fcfa. L'argent sera reversé au Trésor public.



Au Logone Occidental, le couvre-feu est en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin.