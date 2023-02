Tchad : 5 nouveaux chefs de tribus et cantons nommés dans différentes provinces

Selon des décrets publiés le 13 février 2023, le gouvernement a annoncé des nominations de chefs de tribus et de cantons dans plusieurs provinces du pays.



Le premier décret, le N°0249/PT/PM/MATDBG/2023, nomme Seid Abarass Annour en tant que chef de tribu Hawasme, dans la sous-préfecture d'Am-dam, département du Djourf Al-Ahmar, province du Ouaddaï. Il succède à son frère décédé et devra ainsi prendre les rênes de la tribu pour continuer son travail.



Le deuxième décret, le N°0248/PT/PM/MATDBG/2023, nomme Mbaïnadjiel Désire Le Begremian en tant que chef de canton de Miladi, dans la sous-préfecture de Baïkoro, département de Monts de Lam, province du Logone Oriental. Il remplace son frère décédé et doit à présent prendre en charge les tâches administratives de ce canton.



Le troisième décret, le N°0247/PT/PM/MATDBG/2023, nomme Djekadom Amede en tant que chef de canton Koutoutou, dans la sous-préfecture de Bénoye, département du Ngourkosso, province du Logone Occidental. Il remplace son oncle décédé et doit désormais remplir les fonctions administratives du canton.



Le quatrième décret, le N°0246/PT/PM/MATDBG/2023, nomme Mahamat Soukour Mahamat en tant que chef de canton Nomade Manga, dans la sous-préfecture de Nokou, département du Kanem-Nord, province du Kanem. Il succède à son frère décédé et devra ainsi diriger la communauté nomade.



Enfin, le cinquième décret, le N°0245/PT/PM/MATDBG/2023, nomme Ndoltolmbayel Le Reoumbaye Banyo en tant que chef de canton de Mballa Banyo, dans la sous-préfecture de Mballa Banyo, département du Lac-Wey, province du Logone Occidental. Il remplace son oncle décédé et devra à présent remplir les fonctions administratives du canton.