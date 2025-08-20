Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, l’UNC appelle les opérateurs économiques à soutenir le PND "Tchad Connexions 2030"


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 21 Août 2025



Tchad : à N’Djamena, l’UNC appelle les opérateurs économiques à soutenir le PND "Tchad Connexions 2030"
L’Union nationale des commerçants (UNC) du Mouvement patriotique du salut (MPS) a réuni ses membres et partenaires économiques pour une rencontre consacrée au Plan national de développement (PND) « Tchad Connexions 2030 », adopté le 30 mai dernier.

Dans son discours, le président de l’UNC, Mahamat Saleh Abdeldjelil, a appelé le secteur privé tchadien à s’engager résolument dans la transformation économique aux côtés du gouvernement.

Investir pour rompre avec les paradoxes économiques
Le président de l’UNC, Mahamat Saleh Abdeldjelil, a insisté sur les paradoxes actuels du pays : « Avec plus de 150 millions de têtes de bétail, nous n’avons toujours pas une usine laitière digne de ce nom.

Avec des millions d’hectares cultivables, nous importons encore l’essentiel de nos denrées alimentaires. » Il a exhorté les opérateurs économiques à investir dans la création d’unités industrielles et la transformation locale des richesses, afin de réduire la dépendance du Tchad aux importations.

Un plan de développement ambitieux
Le PND « Tchad Connexions 2030 » prévoit près de 30 milliards de dollars d’investissements publics et privés, avec une table ronde de mobilisation prévue en novembre à Abu Dhabi. Ce plan vise à connecter le Tchad à lui-même, à ses voisins et à ses partenaires mondiaux.

Engagements de l’UNC
Pour accompagner cette vision, l’UNC s’est engagée à :
• plaider pour un code d’investissement modernisé ;
• obtenir des avantages fiscaux attractifs pour les nouvelles industries ;
• défendre la priorité absolue de l’électrification, condition essentielle à l’industrialisation.

Un appel à la mobilisation
Le président de l’UNC a conclu en appelant les opérateurs économiques tchadiens à ne pas rester de simples spectateurs : « L’avenir se construira ici, par nous et avec nous. Il est temps de montrer que les opérateurs économiques tchadiens sont des acteurs centraux du développement national. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/08/2025

Tchad : Le général Mahadi Ali Issa nommé DGA du Renseignement militaire

Tchad : Le général Mahadi Ali Issa nommé DGA du Renseignement militaire

Tchad : réunion de suivi du Comité d’organisation de la Table ronde « Tchad Connexion 2030 » Tchad : réunion de suivi du Comité d’organisation de la Table ronde « Tchad Connexion 2030 » 20/08/2025

Populaires

Tchad : pourquoi de nombreux mariages échouent après quelques mois seulement ?

20/08/2025

De l’école à la rue : l’exode silencieux des enfants tchadiens vers les villes

20/08/2025

​Humanitaire : le Qatar répond à l’appel du Tchad pour soutenir les réfugiés soudanais

20/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter