Tchad : à N’Djamena, l’UNC appelle les opérateurs économiques à soutenir le PND "Tchad Connexions 2030"

L’Union nationale des commerçants (UNC) du Mouvement patriotique du salut (MPS) a réuni ses membres et partenaires économiques pour une rencontre consacrée au Plan national de développement (PND) « Tchad Connexions 2030 », adopté le 30 mai dernier.



Dans son discours, le président de l’UNC, Mahamat Saleh Abdeldjelil, a appelé le secteur privé tchadien à s’engager résolument dans la transformation économique aux côtés du gouvernement.



Investir pour rompre avec les paradoxes économiques

Le président de l’UNC, Mahamat Saleh Abdeldjelil, a insisté sur les paradoxes actuels du pays : « Avec plus de 150 millions de têtes de bétail, nous n’avons toujours pas une usine laitière digne de ce nom.



Avec des millions d’hectares cultivables, nous importons encore l’essentiel de nos denrées alimentaires. » Il a exhorté les opérateurs économiques à investir dans la création d’unités industrielles et la transformation locale des richesses, afin de réduire la dépendance du Tchad aux importations.



Un plan de développement ambitieux

Le PND « Tchad Connexions 2030 » prévoit près de 30 milliards de dollars d’investissements publics et privés, avec une table ronde de mobilisation prévue en novembre à Abu Dhabi. Ce plan vise à connecter le Tchad à lui-même, à ses voisins et à ses partenaires mondiaux.



Engagements de l’UNC

Pour accompagner cette vision, l’UNC s’est engagée à :

• plaider pour un code d’investissement modernisé ;

• obtenir des avantages fiscaux attractifs pour les nouvelles industries ;

• défendre la priorité absolue de l’électrification, condition essentielle à l’industrialisation.



Un appel à la mobilisation

Le président de l’UNC a conclu en appelant les opérateurs économiques tchadiens à ne pas rester de simples spectateurs : « L’avenir se construira ici, par nous et avec nous. Il est temps de montrer que les opérateurs économiques tchadiens sont des acteurs centraux du développement national. »