Tchad : 50 filles-mères et veuves bénéficient d’une formation en AGR

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement tchadien en matière d'emploi, l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), section du 1er arrondissement de N’Djamena, a organisé une session de formation pour 50 filles-mères et veuves, le mardi 31 janvier 2023.



Le but de cette formation est d'outiller et d'accompagner ces femmes dans les techniques de gestion des activités génératrices de revenus (AGR), afin de les autonomiser dans leur vie active.



Selon Sadick Brahim Dicko, directeur général de l'ONAPE, les participants apprendront à mettre en place une activité génératrice de revenus, à gérer un compte d'exploitation prévisionnel et à utiliser les outils pratiques pour la création d'AGR.



Le maire du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkerim, a salué cette initiative et a encouragé la direction de l'ONAPE à poursuivre sur cette lancée. Le directeur général de l'ONAPE a conclu que cette formation vise non seulement à renforcer les compétences de ces filles-mères et veuves dans la gestion des AGR, mais également à créer des emplois pour d'autres personnes désœuvrées.