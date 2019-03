Tchad : 541 personnes opérées gratuitement des yeux à Bongor

Une caravane ophtalmologique a pris fin cette semaine à Bongor, dans la province du Mayo-Kebbi Est. Au total, 5125 patients ont été consultés, tandis que 541 personnes dont 279 femmes ont été opérées gratuitement de la cataracte par les équipes médicales. Des paires de lunettes ont également été remises à certains patients.



La mission qui a mobilisé plusieurs médecins, du personnel médical et des techniciens, a été organisée par la Fondation Grand coeur et l'Association "La Plume" pour la culture et le développement.



La chef de mission de la Fondation à Bongor a relevé que les résultats de la caravane répondent aux objectifs de la mission. "Fidèles à nos principes humanitaires, soutenir, accompagner et soulager, nous avons usé de toutes nos ressources, surtout en faisant appel à notre partenaire l'Association "La Plume" pour apporter notre modeste contribution", a déclaré Fatimé Abakar Nokour, chef de mission de la Fondation à Bongor.



"Un travail impeccable"



"Nos remerciements vont à l'endroit des techniciens et médecins ophtalmologiques qui ont abattu un travail impeccable", a précisé Ahmat Taha Mahamat, Gouverneur de la province du Mayo-Kebbi Est.



Des équipements médicaux ont été offerts à la maternité de l'hôpital provincial de Bongor pour faciliter la naissance des nouveaux-nés. Par ailleurs, un don de 2000 sacs de céréales a été distribué à la population du Mayo-Kebbi Est. A cela s'ajoute la réhabilitation du Centre de lecture et d'animation culturelle, désormais équipé d'une bibliothèque numérique, de kits solaires, de kits de sonorisation, d'un vidéo-projecteur et de 1135 oeuvres littéraires.



La Première Dame à Bongor



La Première Dame Hinda Déby est arrivée aujourd'hui à Bongor où elle procède ce jeudi 7 mars, à la clôture officielle des activités marquant la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) édition 2019.



Des centaines de pagnes de la SENAFET ont été distribués gratuitement aux femmes.