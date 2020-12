Tchad : 55 jeunes du Batha reçoivent des financements de l'ONAJES

ATI - 55 jeunes de la province du Batha, formés en entrepreneuriat, ont bénéficié lundi d'un financement de l'ONAJES pour leurs micro-projets. Le montant global du financement est de 40 millions Fcfa.



La cérémonie de remise des chèques a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, d'autres membres du gouvernement et des responsables administratifs.



"Ce financement des micro-projets vise à lutter contre le chômage et la pauvreté en milieu jeune", explique le ministère de la Jeunesse et des Sports.



"La province du Batha constitue la 20ème étape de l'action de l'ONAJES en matière de financement des micro-projets, sous forme de crédits, à l'endroit de tous les jeunes, sans exception", indique le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian.



Le chef de l'État a entamé lundi une nouvelle tournée, avec comme première étape la ville d'Ati.