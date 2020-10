Tchad : 600 participants pour le 2ème Forum national inclusif

Les participants attendus sont notamment les représentants des partis politiques, des institutions de l'État, des organisations de la société civile, des jeunes, des femmes, des personnes ressources et des organisations socio-professionnelles.



En prélude à ce 2ème Forum, des pré-forums provinciaux sont organisés depuis le début de la semaine dans les six zones constituées par le comité d'organisation et couvrant les 23 provinces. Le but de ces pré-forums est d'associer toutes les forces vives du pays au processus d'évaluation des réformes engagées.



Le 2ème Forum national inclusif est prévu du 29 au 31 octobre 2020 à N'Djamena.