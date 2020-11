Tchad : 6,4 millions de personnes ont "un besoin urgent d'aide humanitaire" (OCHA)

Au Tchad, 6,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire, soit près d'une personne sur trois, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU.



La saison des pluies 2020 a été marquée par des précipitations record. Vingt des 23 provinces sont touchées par des inondations, notamment dans le centre, l'est et le sud du pays. 388 000 personnes (soit 64 670 ménages) ont été touchées. En outre, 150 000 hectares de terres cultivées ont été détruits, 10 000 bovins ont été emportés et les stocks des commerçants sur les marchés inondés ont été gravement touchés, ce qui représente une menace énorme pour la sécurité alimentaire, déjà précaire, du pays, relève l'OCHA.



L'insécurité alimentaire touche 5,9 millions de personnes, dont 2,1 millions sous sa forme la plus grave. La prévalence de la malnutrition aiguë reste une préoccupation majeure, 18 provinces sur 23 étant dans une situation nutritionnelle alarmante, relève l'OCHA dans son rapport du 13 novembre.



Près de deux millions de personnes sont touchées par les urgences sanitaires, aggravées par l'urgence mondiale COVID-19 et les mesures restrictives prises pour enrayer la pandémie.