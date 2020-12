Tchad : 7 nominations au ministère de l'Aviation civile

Par décret N°2472 du 16 décembre 2020, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés aux postes de responsabilité ci-après à l'Autorité de l'aviation civile (ADAC) :



•Directeur de la Navigation Aérienne et des Aérodromes: Monsieur DJIKINI MAHAMAT NOUR, poste vacant;

•Directeur des Transports Aériens: Monsieur HAMDAN BICHARA ISSA en remplacement de Monsieur MAHAMAT ADAM FADOUL KOUYOU, appelé à d'autres fonctions;

•Directeur des Normes de Vols: Monsieur DJEKILAMBER MBAIOULEM en remplacement de Monsieur OUMAR ALI SEID, appelé à d'autres fonctions;

•Directeur de la Sûreté et Facilitation: Monsieur MANDANDY IGRITOUIN en remplacement de Monsieur DJABIR MAHAMAT ALI, appelé à d'autres fonctions;

•Coordonnateur Qualité/Audit/PNS: Monsieur ALI MAHAMAT MOUSSA en remplacement de Madame SAMIRA ALKHALI MAHAMAT, appelée à d'autres fonctions;

•Auditeur Interne: Monsieur MOUSTAPHA YASSINE MOUSTAPHA, maintenu;

•Directeur de l'Administration, des Finances et du Matériel: Monsieur FAYCAL ADAM KEISSOU, maintenu ;



•Conseillers Techniques du Directeur Général de l'ADAC:

- Madame AMSADENE MAIDE HANGATA, maintenue;

- Madame SAMIRA ALKHALI MAHAMAT en remplacement de Monsieur HAMDAN BICHARA ISSA, appelé à d'autres fonctions;

- Madame MALIKA ABDOULBASIT TOUNIS, maintenue;

- Monsieur ROZI SOUKRA.