Tchad : 7 personnes primées pour avoir anticipé le score de la Champion League

La société Digital Com DTV a remis ce lundi des cadeaux à la place de la Nation, aux gagnants d'un concours de pronostics pour le score de la finale de la Champion League qui a opposé les joueurs de football des équipes Liverpool et Tottenham.



La cérémonie a eu lieu en présence du directeur de la société, Issa Adam Dicki.



Au total, sept personnes ont anticipé le score de 2 buts à 0. Elles ont chacune reçu un lot composé entre autres d'une antenne et d'un décodeur D-TV.



Les participants ont remercié le directeur général de la société.