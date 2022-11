Tchad : 70 jeunes et leaders religieux formés sur les Fakes news et l'utilisation efficiente d’Internet au Ouaddaï

Au total, 70 jeunes et leaders religieux sélectionnés dans les sept arrondissements de la ville et les quatre départements que compte la province du Ouaddaï ont pris part à cette formation.



Dans son intervention, l’initiatrice Chamsal Houda Abakar Kadade a relevé que les réseaux sociaux constituent dans la plupart des cas une fièvre qui gangrène l'opinion tchadienne. Les messages qui y circulent n’encouragent pas ressouder le tissu social, ajoute-t-elle. De son avis, comme toute médaille a son revers, l'utilisation des réseaux sociaux entraîne également des conséquences négatives telles que l'usurpation d'identité, le mauvais usage des photos ou images d'autrui, les faux profils, la diffamation et les Fake News ou desinfox sont entre autres des réalités quotidiennes répandus de nos jours", a-t-elle martelé.



La patronne de la Fondation a touché du doigt le contexte des crises sociétales qui sont aussi en grande partie sources de la mauvaise utilisation de cet outil médiatique.

Chamsal Houda Abakar kadade estime qu'avec la vulnérabilité des jeunes dans le milieu rural et urbain, certains acteurs en profitent pour les endoctriner à prêter le flanc aux manipulations pyromanes qui introduisent délibérément une dose de passion dans tous les faits narrés sur les réseaux sociaux. À ces défis s'ajoute la politique politicienne de manipulation, d'intoxication de l'opinion publique et des rumeurs sur des sujets sensibles profitant à une catégorie d'acteurs nationaux ou même étrangers, poursuit-elle.