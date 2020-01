Tchad : 71 journalistes arabophones se perfectionnent à l'Est

La ligue tchadienne des journalistes arabophones du Tchad, section du Ouaddaï, a lancé jeudi à l'hôtel de ville d'Abéché, une formation sur les principes de l'information et du journalisme.



Le lancement a eu lieu en présence du directeur de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) d'Abéché, Ahmat Daoud Adam.



Le président de la Ligue des journalistes arabophones du Tchad, section du Ouaddai, Oumar Ali Idriss a salué la participation de 71 journalistes à cette formation d'une durée de trois jours.



Il a évoqué les objectifs de l'association qui cherche de nouvelles opportunités pour les jeunes afin de se familiariser avec le domaine du journalisme. Oumar Ali Idriss a conseillé aux participants de profiter des conseils qu'ils reçoivent au cours de la formation.



Le directeur de l'ONAMA d'Abéché, Ahmat Daoud Adam s'est félicité des efforts de l'association et a souhaité que ces initiatives se poursuivent afin de former une bonne génération de journalistes.