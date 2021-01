Tchad : 8 présumés malfrats arrêtés par les forces de sécurité au Sila

Les forces de défense et de sécurité de la province de Sila ont interpellé huit présumés malfrats. Les individus ont été présentés ce mercredi à Goz Beida en présence du gouverneur du Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, ainsi que les autorités administratives, traditionnelles et militaires.Les malfrats présumés sont soupçonnés d'être les auteurs de crimes et délits dans la province. Parmi eux figure des coupeurs de route ainsi que les présumés auteurs de l' assassinat d'un gendarme sur l'axe d'Adde, le 29 décembre 2020.Des armes et substances prohibées ont également été saisies au cours des opérations sécuritaires.Le gouverneur du Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, félicite les forces de sécurité pour leur action en faveur de la quiétude de la population.Pour sa part, le procureur de la République près le TGI de Goz Beida, Oumar Heloua, indique que les individus répondront de leurs actes. "Une enquête est ouverte pour identifier leurs complices", dit-il.Détails à suivre.