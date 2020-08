Tchad : 9000 cas de Chikungunya, le gouvernement annonce un plan de contingence

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a dirigé lundi, une réunion ministérielle élargie consacrée à la situation liée à l’épidémie du Chikungunya. Des mesures supplémentaires ont été prises afin de contenir cette épidémie qui sévit dans l’Est du Tchad, précisément à Abéché, informe la Présidence.



La lutte contre le Chikungunya entre dans une nouvelle phase. Les contours et la riposte renforcée ont été définis au cours de cette réunion. L’état des lieux fait par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale sur la base de sa descente sur le terrain et celle du Secrétaire d’Etat qui s’y trouve encore, fait état d’un peu plus de 9 000 cas recensés, zéro décès, à cette date. « Mais il n’y a aucune raison de s’alarmer, la situation est sous contrôle », indique Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Selon la Présidence, « les efforts déjà déployés sont loin de contenter le gouvernement qui, par souci d’éradiquer rapidement la maladie et voulant éviter toute propagation, décide de mener des actions vigoureuses sur plusieurs plans. »



Le ministre Abdoulaye Sabre Fadoul a porté à la connaissance de l’assistance qu’un plan de contingence national est en cours de validation par son département et ses partenaires. A l’entendre, les actions seront amplifiées grâce à ce plan pour des résultats plus probants permettant de venir à bout de cette maladie dans les semaines et /ou mois à venir.