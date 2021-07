Tchad : 94,44% de réussite, 4 exclus et 1 abandon à l'École d'enfants de troupe

68 élèves sont admis à l'issue de la réunion du conseil d'orientation et de délibération du 28 juillet 2021, soit un pourcentage de 94,44%. Quatre élèves ont été exclus car le règlement de l'École interdit le redoublement en classe de 6ème, soit un pourcentage de 1,55%. L'on note un abandon (1,38%).



Les enfants ont reçu leurs bulletins et insignes, tandis que les plus méritants ont obtenu des cadeaux et prix. Djimata Brice est le premier élève au classement avec 16,67/20 de moyenne.



L'École a rouvert ses portes avec un effectif de 73 élèves retenus sur concours. "Un élève a abandonné pour des raisons encore ignorées, laissant un effectif de 72 élèves", a expliqué le directeur de l'École.