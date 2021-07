Tchad : A Koundoul, la jeunesse étudiante chrétienne s'implique pour la préservation de l'environnement

La Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) de la vicariat de Koundoul, a procédé au nettoyage du marché, ainsi que les dépôts de sable, sur le bordure du goudron. Afin de permettre une circulation aérée.

C’était au cours d’une activité environnementale placée sous le thème : « Jecistes, agissons pour la sauvegarde de l'environnement et promouvons l'autonomisation des jeunes pour une société épanouie ».



Cette activité qui s’est déroulée le 10 juillet 2021, est selon l'un des responsables de ce mouvement d’assainir la voie. « Le goudron est devenu restreint. Et cela est la cause de plusieurs accidents. Raison pour laquelle, nous avons jugé utile de le nettoyer, de même que le marché ».

Il a par ailleurs exhorté l’ensemble de jeunesse à s’impliquer dans « ce geste citoyen. Afin de démontrer que l'assainissement n'est pas un vain mot, mais un comportement ».