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تشاد: منظمة العمل الإنساني الأفريقي Aha تقوم بإنشاء مكتبة للقراءة في حاضرة إقليم وادي فيرا بلتن


Alwihda Info | Par Hassanein Mahamat Hassanssan - 25 Novembre 2020



تشاد: منظمة العمل الإنساني الأفريقي Aha تقوم بإنشاء مكتبة للقراءة في حاضرة إقليم وادي فيرا بلتن

بغرض دعم التعليم في أوساط البلاد ولا سيما اقليم وادي فيرا. قامت منظمة العمل الإنساني الأفريقي aha بإنشاء مكتبة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله (ابا براهيم جاد الرب) والذي لعب دورا بارزا في حياته خاصة الجانب التعليمي .وترأس هذا الحفل الافتتاحي محافظ محافظة بلتن. بحضور عدد من الشخصيات الإدارية وطلاب المدارس الخاصة والحكومية .في كلمته الترحيبية ممثل المنظمة عز الدين علي محمد كل من لبى الدعوة وساهم على إقامة هذه المكتبة .
اما من جهته مندوب وزارة التربية والتعليم وترقية المواطنة في الإقليم عيسى النضيف خاطر مشجعا الفكرة التي جاءة بها المنظمة لدعم وتطوير مع مراعاتها هذا الجانب الذي يعتبر الاهم وهو إنشاء مكتبة . نظرا لعدم وجود مكتبات في محافظة بلتن . مؤكدا لهم انه سيبذل قصارى جهده من أجل ترقية التعليم بالولاية .لأن ذلك يعطي نفس الصورة التي تخطوها الحكومة التشادية تحت قيادة مارشال تشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي اتنو. وأنه سيدعم المكتبة بألف كتاب باللغتين الرسميتين للدولة العربية والفرنسية وذلك من أجل تقوية كفاءات الطلاب بشقيه.
اما من طرفه محافظ محافظة بلتن محمد علي رحمة شاكرا أعمال المنظمة التي تعمل للصالح المجتمع المدني بتناولها هذه الجهة التعليمية متمنيا لها التوفيق فيما تخطوه. وان تقوم بإنشاء مكتبات أخرى في المحافظات التابعة للإقليم. 
وننوه بأن هذه المكتبة تضم أكثر 1600 كتاب إضافة إلى ألعاب تدخل في تحسين مستوى التعليم.





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