Tchad : ANVOL-T et ses partenaires lancent la JIV 2021

En prélude à la Journée Internationale des Volontaires, l'Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVL-T), en collaboration avec France Volontaires, le Programme des Volontaires des Nations-Unies (PVNU), l'Association des Scouts du Tchad, la Croix Rouge du Tchad, le Réseau National des Volontaires au Tchad (RENAVET) et l'Association des Guides du Tchad (AGT), célèbre la Journée Internationale des Volontaires (JIV) au siège de ANVL-T à Ndjamena. Placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entreprenariat, ANVL-T, et avec pour thème : « Être volontaire aujourd'hui pour notre avenir commun », cette Journée a pour mission de mobiliser des ressources, surtout humaines, pour le développement économique et social du Tchad.



Elle entend œuvrer pour l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), à travers les missions de volontariat, avec un intérêt particulier pour les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du genre et du numérique, a indiqué son directeur général, Idrissa Abate Ainsi, du 02 au 05 décembre, plusieurs activités seront menées, notamment sur les plateaux audio-visuels, à l'université de Ndjaména, Hec-Tchad, Cefod business scoop, École Nationale des Agents Sanitaires et Sociaux, École Normale Supérieure de Ndjaména, pour vulgariser et sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'ANVL-T.



Pour joindre l'utile à l'agréable, des points stratégiques de la capitale seront ciblés et recevront un coup de balai afin de mieux sensibiliser les jeunes sur l'importance du volontariat dans la protection et la préservation de l'environnement. A cette occasion, un don sera offert à l'hôpital Mère et Enfant, au profit des nouveaux nés qui verront le jour du 5 décembre. Compte tenu du nombre de volontaires dans le pays, Zianserbe Nafou Jérémie, coordinateur ah Tchad du programme des Volontaires des Nations Unies au Tchad déclare que « les Tchadiens ignorent encore l'esprit de volontariat ».



A cet effet, il exhorte davantage les jeunes à l'engagement, pour le volontariat et pour mieux passer les messages dans les communautés. Pour sa part, Marion Van De la Plassche, chargé de la communication et du partenariat à France Volontaire, souligne que son institution offre une opportunité de séjour aux volontaires en France, pour les découvertes, les partages, les réalités, les diversités culturelles, et pour qu'ils deviennent un atout pour la communauté.



Le volontariat apparait donc comme une solution gagnante-gagnante, pour la communauté et est la jeunesse, profitable à tous, renchérit Zianserbe Nafou Jérémie. Enfin, le directeur général de l'ANVL-T annonce une journée portes ouvertes de cette structure, à la clôture de la semaine de JIV.