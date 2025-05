Tchad : ARCEP contrôle l’identification des abonnés chez Moov Africa et Airtel Tchad

Une délégation de l’ARCEP, conduite par Ali Siddick, a visité les directions générales de Moov Africa et d’Airtel Tchad, afin d’évaluer les dispositifs d’identification des abonnés.



Chez Moov Africa, les échanges ont porté sur les actions menées pour enregistrer les clients et les canaux de communication mobilisés. La délégation a pu constater sur le terrain le respect des directives réglementaires. À Airtel Tchad, les discussions ont concerné les procédures d’enregistrement et les efforts de conformité, avec une visite du centre dédié à l’identification.



À l’issue de ces visites, le chef de mission Ali Siddick, chef de mission ARCEP a déclaré : « Arrivés à Moov, nous avons constaté qu’ils ont mis en place un plan de communication grand public, pour pouvoir toucher pratiquement tout le monde dans les différentes langues officielles et vernaculaires. Et aussi, ils ont mis en place des équipes qui se relaient H24. Il y a deux équipes au niveau du back-office et au niveau du call center.



Au niveau du call center, ils recueillent les informations, nous l’avons constaté avec vous, vous l’avez vu avec nous. Et au niveau du back-office, ils intègrent dans le système d’identification à travers les cartes d’identité, et aussi par le système WhatsApp.



Pour cette raison, nous avons quelques inquiétudes et on a posé des questions dans le cadre de la falsification des cartes. Ils nous ont donné quelques éléments de réponse, et nous allons vraiment bosser ensemble pour trouver des solutions plus appropriées. »