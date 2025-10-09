Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Abakar Rozzi Teguil renforce le vivre-ensemble à travers la culture et l’artisanat au Guéra


Alwihda Info | Par Ben Kadabio - 9 Octobre 2025



Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, poursuit sa tournée nationale consacrée à la promotion du vivre-ensemble, à travers la culture et l’artisanat. Après plusieurs étapes à travers le pays, il a marqué une halte importante dans la province du Guéra, où il a rencontré autorités locales, chefs traditionnels, artisans et populations.

Accueilli à Mongo, chef-lieu de la province, par une foule nombreuse et des autorités locales, le ministre a rappelé l’importance de la culture et de l’artisanat comme leviers essentiels de cohésion sociale et de développement durable.

« La culture et l’artisanat ne sont pas de simples éléments décoratifs de notre société. Ils sont des instruments puissants pour unir nos communautés, renforcer le vivre-ensemble et promouvoir la paix », a déclaré Abakar Rozzi Teguil lors de son allocution.

Bitkine et Moukoulou : deux étapes symboliques
La délégation ministérielle s’est ensuite rendue à Bitkine puis à Moukoulou, dans le département d’Abtouyour. À chaque étape, le ministre a tenu des rencontres directes avec les chefs de canton, les autorités administratives, les représentants de la société civile et les jeunes, afin de renforcer le dialogue autour des valeurs de paix et de solidarité.

Lors de ces échanges, il a exhorté chacun à jouer pleinement son rôle dans la préservation de la cohésion sociale et la valorisation des savoir-faire locaux. Il a également insisté sur la responsabilité collective dans la protection de la paix, qualifiée de « bien précieux chèrement acquis » sous le leadership du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Valoriser le patrimoine culturel du Guéra, la province du Guéra se distingue par la richesse et la diversité de ses traditions artisanales, notamment la poterie, le tissage, la sculpture et d’autres formes d’expression culturelle.

Pour le ministre, ce patrimoine constitue un véritable atout pour le développement du tourisme culturel, capable de dynamiser l’économie locale et de renforcer l’attractivité du pays. « Investir dans la culture et l’artisanat, c’est investir dans l’avenir. C’est aussi offrir à notre jeunesse des opportunités concrètes et durables », a-t-il souligné.

Tout au long de cette tournée, Abakar Rozzi Teguil a adopté un ton direct, invitant les communautés à préserver la paix et l’unité, conditions indispensables à tout développement. Son message a été unanimement salué par les populations du Guéra, qui ont exprimé leur adhésion à cette dynamique nationale.

Cette étape de la tournée nationale du ministre Abakar Rozzi Teguil dans le Guéra illustre la volonté des autorités de placer la culture et l’artisanat au cœur de la cohésion sociale et du développement touristique. Elle met également en lumière la richesse culturelle de cette province, appelée à jouer un rôle majeur dans la promotion de l’image du Tchad.


