Tchad - Abéché : 50 jeunes formés à l'installation de panneaux solaires pour un avenir énergétique durable

Le 21 février 2025, la Plateforme des Organisations de la Société Civile (POSOC) du Ouaddaï a lancé un atelier de formation en installation et maintenance de panneaux solaires à Abéché, destiné à 50 jeunes de la ville et de ses environs. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib.



Cette formation s'inscrit dans le cadre du Projet d'Autonomisation et d'Insertion Socio-Économique Durable des Jeunes, financé par l'Ambassade de France au Tchad, à travers le projet PRECOT, piloté par l'ONG internationale ADES et mis en œuvre par la POSOC.



Ce projet témoigne de l'engagement de la POSOC et de ses partenaires en faveur de l'emploi des jeunes et du développement durable au Tchad. Il offre aux bénéficiaires une chance de s'épanouir professionnellement tout en contribuant à la transition énergétique du pays.



Le porte-parole de la POSOC, Aboulkhassim Mahamat Hassan, a souligné l'importance de cette initiative, qui vise à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes en leur fournissant des compétences techniques. Il a annoncé que les participants seront organisés en groupements et mutuelles pour renforcer leur collaboration et faciliter leur intégration sur le marché du travail.



En lançant les travaux de l'atelier, Ousman Hamdan Azib a salué cette initiative, la qualifiant de louable et essentielle pour le développement de la province. Il a encouragé les jeunes participants à suivre la formation avec attention pour en tirer le meilleur profit.



Il est important de noter que cette formation, qui s'étendra sur 30 jours, couvrira plusieurs aspects techniques, notamment l'installation, la maintenance et le dépannage des panneaux solaires. Elle permettra aux jeunes de se familiariser avec une technologie en pleine expansion et de répondre à la demande croissante en énergie renouvelable dans la province.