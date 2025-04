Tchad - Abéché : Clôture de l'atelier de formation pour les ONG de l'Est

La salle de réunion de l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADITIC) d'Abéché a été le théâtre, ce samedi 12 avril 2025, de la cérémonie de clôture d'un atelier de formation crucial. Cet atelier visait à renforcer les compétences des Organisations Non Gouvernementales (ONG) tchadiennes de l'Est dans des domaines fondamentaux tels que les ressources humaines, les finances, la logistique, le suivi-évaluation, ainsi que la redevabilité et l'apprentissage organisationnel.







Organisé par l’ONG Agence pour le Développement Économique et Social (ADES) et rendu possible grâce au financement de l’Ambassade de France au Tchad, cet atelier a joué un rôle déterminant dans le renforcement des capacités opérationnelles des organisations non gouvernementales opérant dans les provinces de l'Est du Tchad. Les connaissances et les compétences acquises permettront à ces ONG d'améliorer leur organisation et leur fonctionnement global.







Lors de la cérémonie de clôture, le coordinateur du projet PRECOTE, Monsieur Abdel Rahim Mahamat Maloum, a adressé un message important aux participants. Il les a exhortés à mettre en œuvre concrètement les connaissances et les meilleures pratiques acquises durant cet atelier. Selon lui, l'application de ces savoir-faire est essentielle pour permettre aux ONG de la région de se développer et d'accroître l'impact de leurs activités sur le terrain.