Tchad - Abéché : Le HCR célèbre la Journée Mondiale du Réfugié 2025

L'objectif de cette conférence était d'échanger avec le public sur les réalisations du HCR et de renforcer la solidarité entre les réfugiés et la communauté d'accueil dans l'Est du Tchad.







Honorer le courage et aborder la situation des réfugiés soudanais

Cette journée internationale, instituée par les Nations Unies, vise à honorer la force et le courage des millions de personnes contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper aux conflits ou aux persécutions. La conférence-débat s'est tenue dans les locaux de l'Institut National des Sciences et Techniques d'Abéché, en présence d'un grand nombre de réfugiés soudanais résidant à Abéché.







Le débat a été animé par trois conférenciers : Madame Omadjang Sofie-lin, Senior Protection Officer ; Boldé Madjiadoum, Administrateur National de Protection ; et Munihiré Sheldon, Chargé de Protection Communautaire. Ils se sont relayés pour discuter de la situation des réfugiés soudanais dans l'Est du Tchad, détaillant leur accueil, leur répartition dans les différents camps, et leurs conditions de vie. Une séance de questions-réponses a également marqué la fin de cette conférence enrichissante.