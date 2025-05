Tchad - Abéché : Le Sultanat du Ouaddaï clarifie les incidents de Matabono

Lors de son intervention, Cheikh Adam Hissein Issakha a rappelé qu'à la suite de ces événements, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï s'était personnellement impliqué pour trouver une solution à cette situation délicate. Il a précisé que l'intégralité des frais liés à la prise en charge de la famille de la personne décédée avait été couverte, de même que les dépenses médicales concernant l'enfant qui avait subi une fracture à la jambe lors des échauffourées.





Cheikh Adam Hissein Issakha a insisté sur le fait que le problème avait été résolu et a appelé les citoyens à la prudence, les exhortant à ne pas se laisser influencer par les spéculations et les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a tenu à exprimer sa gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué à l'apaisement de la situation, en particulier le président de la chambre de commerce et le délégué général du gouvernement, pour leurs efforts et leur engagement dans la résolution de ce conflit.