Tchad - Abéché : Renforcement des capacités des chefs traditionnels du Nord en médiation

Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles et l'Unicef. L'atelier vise à recenser et à partager les pratiques exemplaires des chefs traditionnels de la zone Est du pays, dans le but de les reproduire à plus grande échelle. Durant ces travaux, les participants examineront en détail les problématiques spécifiques à la province du Ouaddaï, avec le soutien de leaders expérimentés dans ce domaine.







Après le mot de bienvenue de l’adjoint au maire d'Abéché, Mht Béchir Mht Ali Maarouf, le représentant du chef de l’UNICEF à Abéché, Jérôme Gertabaye, a souligné que cet atelier contribuera à consolider les connaissances des chefs coutumiers en matière de prévention et de gestion des conflits, tout en soutenant la mise en place de mécanismes communautaires adaptés.







Lors du lancement des travaux, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a mis en évidence la capacité des communautés à développer des pratiques efficaces pour prévenir et résoudre les conflits. Il a rappelé aux autorités traditionnelles leur rôle essentiel en tant que garantes des valeurs ancestrales des communautés sur lesquelles elles exercent une influence profonde, voire sacrée.







Ces assises, qui rassemblent plus d’une cinquantaine de chefs traditionnels, se dérouleront sur une période de dix (10) jours.