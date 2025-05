Tchad - Abéché : Une conférence-débat sur comment se fixer des objectifs et les atteindre au 21e siècle organisée

Elle était animée respectivement par le coach Daoud Youssouf, par ailleurs Président-Directeur Général de l'École de l'Art Oratoire ; Hadje Doya Aguid Hissein, coordinatrice adjointe de FED/Abéché ; Yaya Maina Moustapha, sociologue ; et enfin Raouda Mahamat Bono, directrice de l'EAT.



Le coach Daoud Youssouf, par ailleurs Président-Directeur Général de l'École de l'Art Oratoire, a dans un premier temps remercié la présence des participants, constitués en majorité d'étudiants et de diplômés sans emploi, avant de demander à ces derniers de ne pas attendre la fonction publique pour espérer un travail décent, car de nos jours, il existe plusieurs opportunités dans les activités libérales afin d'atteindre un objectif bien déterminé.





Abordant dans le même sens, la présidente de l'association Rosa Bong a axé son exposé sur plusieurs sujets, notamment la persévérance. Elle a prodigué des conseils précieux sur l'importance de rester déterminée face aux obstacles et de ne jamais abandonner ses rêves. Les autres conférenciers ont également partagé leurs expériences sur le thème avec les participants.





Les participants ont eu l'opportunité d'explorer des stratégies pratiques pour réussir dans un monde en constante évolution. Ils ont salué l'initiative des organisateurs pour la tenue de cette conférence-débat. Cet événement a été une belle occasion d'échanges très enrichissants et d'inspiration pour tous les participants, en l'occurrence les femmes.