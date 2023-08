Tchad : Abéché au front contre la dengue

Cette initiative a été accompagnée de la distribution de 50 kits d'hygiène destinés aux enfants souffrant de malnutrition. Ces kits contiennent notamment du savon, des serviettes et des couches pour enfants. L'événement s'est tenu au centre de santé Taïba, situé dans les locaux de la délégation provinciale de la santé publique du 1er arrondissement.



L'objectif de ces activités s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'association, qui vise à sensibiliser la population dans divers domaines. Ont participé à cette action le délégué provincial en charge de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, ainsi que le médecin chef du district sanitaire d'Abéché, Dr Oumar Ramadan.



Le secrétaire général de l'association, Mahamat Ousmane Mahamat, a expliqué que leur organisation se focalise sur le domaine social. C'est pourquoi ces actions ont été menées dans le domaine de la santé en faveur de la population, en particulier des enfants souffrant de malnutrition. Il a également annoncé que d'autres centres de santé seront visités dans le même cadre, notamment le centre Kamina 2, celui de Salamat et Djatinié.



Présent lors de la remise des kits, le délégué provincial en charge de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a exprimé ses remerciements aux membres de l'association pour ce geste symbolique et profondément humanitaire.



Le médecin chef du district sanitaire d'Abéché, Dr Oumar Ramadan, a salué l'initiative de l'association Sanabil Alsalam pour l'éducation et le développement, soulignant leur geste envers les patients de son institution. Il en a profité pour appeler la population à se prémunir contre la dengue en respectant les consignes des médecins et, en cas de symptômes de la maladie, à se rendre dans le centre de santé le plus proche ou à l'hôpital.