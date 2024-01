Tchad : Abéché célèbre la fête des armées et le réveillon avec la coordination des zones d'opérations de l'Est

L'événement s'est tenu dans les locaux de la Force Mixte Tchado-Soudanaise en présence du Gouverneur de la Province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane. Lors de la cérémonie, le Coordinateur de ladite Coordination, le Général Ousmane Bahar Mahamat Itno, a présenté ses vœux de nouvel an au Président de la Transition et à tous les Tchadiens. Il a également rendu un hommage mérité à l'ensemble de l'armée Tchadienne pour les efforts consentis en faveur de la sécurité et de la paix. Par la suite, il a dressé le bilan des activités réalisées par la Coordination des Zones d'Opérations de l'Est au cours de l'année 2023.