TCHAD Tchad - Accord historique au Batha : Fin des tensions entre les communautés Ouled Himet et Bilala

Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 16 Février 2025



Après plusieurs jours de tensions, les deux communautés ont trouvé un terrain d'entente grâce au dialogue et à la médiation des autorités.

Objectif de la Rencontre Cette rencontre visait à mettre fin aux tensions entre les communautés Ouled Himet et Bilala, suite à un conflit survenu le 24 janvier 2025 dans le village d’Agana. Ce conflit avait été provoqué par un différend entre un agriculteur et un éleveur, résultant en affrontements intercommunautaires qui ont fait plusieurs victimes. Contexte du Conflit L'altercation avait éclaté à la suite de l'intrusion d'une chèvre dans un champ de décrue, entraînant des affrontements qui ont causé : Huit morts et douze blessés du côté Bilala

Trois blessés chez les Ouled Himet Accord de Règlement Après plusieurs concertations, les deux parties se sont mises d'accord sur un règlement pacifique par le paiement de la dia, conformément aux traditions locales. Le montant total a été fixé à 42 000 000 FCFA, dont une avance de 14 000 000 FCFA avait déjà été versée par la communauté Ouled Himet. Le 15 février, le reliquat de 28 000 000 FCFA a été intégralement payé, scellant ainsi l'accord de réconciliation. Engagement pour la Paix À l'issue de la rencontre, les représentants des deux communautés ont pris un engagement solennel pour sensibiliser leurs populations à : La cohabitation pacifique

La prévention des conflits Le procès-verbal de cet accord a été signé et transmis aux autorités compétentes pour assurer le suivi. Importance de l'Accord Cet accord représente une avancée significative dans la consolidation de la paix dans la province du Batha, soulignant l'importance du dialogue et des mécanismes traditionnels de règlement des conflits. Le 15 février 2025, un pas décisif vers la paix a été franchi dans la province du Batha. Sous la présidence du Général de Division Ahmat Goukouni Mourali, Délégué Général du Gouvernement, une rencontre de réconciliation a eu lieu, réunissant les autorités administratives, judiciaires, militaires et traditionnelles.Cette rencontre visait à mettre fin aux tensions entre les communautés Ouled Himet et Bilala, suite à un conflit survenu le 24 janvier 2025 dans le village d’Agana. Ce conflit avait été provoqué par un différend entre un agriculteur et un éleveur, résultant en affrontements intercommunautaires qui ont fait plusieurs victimes.L'altercation avait éclaté à la suite de l'intrusion d'une chèvre dans un champ de décrue, entraînant des affrontements qui ont causé :Après plusieurs concertations, les deux parties se sont mises d'accord sur un règlement pacifique par le paiement de la dia, conformément aux traditions locales. Le montant total a été fixé à 42 000 000 FCFA, dont une avance de 14 000 000 FCFA avait déjà été versée par la communauté Ouled Himet. Le 15 février, le reliquat de 28 000 000 FCFA a été intégralement payé, scellant ainsi l'accord de réconciliation.À l'issue de la rencontre, les représentants des deux communautés ont pris un engagement solennel pour sensibiliser leurs populations à :Le procès-verbal de cet accord a été signé et transmis aux autorités compétentes pour assurer le suivi.Cet accord représente une avancée significative dans la consolidation de la paix dans la province du Batha, soulignant l'importance du dialogue et des mécanismes traditionnels de règlement des conflits.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Scandale à Djino, une adolescente violée par deux gendarmes NLK : Le rappeur tchadien qui met des mots sur les maux de sa génération Tchad : Les anciens élèves du Lycée de la Liberté redonnent vie à leur alma mater Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)