TCHAD

Tchad : Adoption de la feuille de route nationale pour la COP30


Alwihda Info | Par - 10 Octobre 2025


Le Tchad a officiellement adopté sa feuille de route nationale pour la COP30 (2025) à l'issue d’un atelier national d’information et de concertation des parties prenantes, réunissant des acteurs des secteurs public et privé.


  Pendant deux jours, les participants ont travaillé à affiner les stratégies et les projets que le Tchad présentera lors de la grande rencontre climatique.

 
Les projets soumis sont principalement axés sur la résilience climatique, avec une attention particulière portée à des enjeux majeurs comme la dépression du Bodelé.
 

Ambition pour la COP30

 
À la clôture de l'atelier, le Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et Président du Comité technique a félicité les parties prenantes pour ce « travail titanesque ».

 
Il a exprimé l'ambition du Tchad d'être "immensément représenté" à la COP30 et d'y présenter des projets :
  • Résilients et innovants.
  • Structurants.
L'objectif est d'obtenir un maximum d'engagements de la part des partenaires internationaux pour le financement et le soutien de ces initiatives.
