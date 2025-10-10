Tchad : Adoption de la feuille de route nationale pour la COP30

Ambition pour la COP30

Résilients et innovants.

Structurants.

Pendant deux jours, les participants ont travaillé à affiner les stratégies et les projets que le Tchad présentera lors de la grande rencontre climatique.Les projets soumis sont principalement axés sur la résilience climatique, avec une attention particulière portée à des enjeux majeurs comme la dépression du Bodelé.À la clôture de l'atelier, le Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et Président du Comité technique a félicité les parties prenantes pour ce « travail titanesque ».Il a exprimé l'ambition du Tchad d'être "immensément représenté" à la COP30 et d'y présenter des projets :L'objectif est d'obtenir un maximum d'engagements de la part des partenaires internationaux pour le financement et le soutien de ces initiatives.