Tchad : Adoption de la feuille de route nationale pour la COP30

Pendant deux jours, les participants ont travaillé à affiner les stratégies et les projets que le Tchad présentera lors de la grande rencontre climatique.
Les projets soumis sont principalement axés sur la résilience climatique, avec une attention particulière portée à des enjeux majeurs comme la dépression du Bodelé.
Ambition pour la COP30
À la clôture de l'atelier, le Secrétaire général du Ministère de l’Environnement et Président du Comité technique a félicité les parties prenantes pour ce « travail titanesque ».
Il a exprimé l'ambition du Tchad d'être "immensément représenté" à la COP30 et d'y présenter des projets :
- Résilients et innovants.
- Structurants.