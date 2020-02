Tchad : Ahmad Makaila désigné pour siéger au conseil des droits de l'Homme de l'ONU

L'ambassade du Tchad en Suisse, mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales basées à Genève a annoncé vendredi que l'ambassadeur Ahmad Makaila a été désigné pour siéger au groupe consultatif du conseil des droits de l'Homme des Nations Unies.



Il va siéger pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.



Le groupe consultatif est chargé de statuer sur les détenteurs de mandats qui sont désignés dans le cadre des procédures spéciales. La mission des titulaires de mandats est l'observation régulière de la situation des droits humains qui leur est attribuée, précise l'ambassade.



"L'ambassadeur Ahmad Makaila a réitéré l'engagement de son pays à défendre les intérêts et les priorités de l'Afrique et sa détermination à relever collectivement les défis qui se posent en termes de promotion et de protection des droits de l'Homme", souligne l'ambassade.