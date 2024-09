Tchad : Ahmat Absakine Yérima Présente son Livre "Dans le Sillage d'une Transition Réussie"

Objectif de l'Ouvrage

Ce livre vise à servir de répertoire partiel des différentes étapes du processus de transition engagé suite au décès du Maréchal Idriss Déby Itno. Il s'inscrit dans une dynamique de restitution des faits historiques et apporte un supplément aux archives de l'histoire politique du Tchad. Ahmat Absakine Yérima précise que son ouvrage n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais il présente une vue d'ensemble de l'évolution de la transition tchadienne, avec ses imperfections.



Thématiques Abordées

Reconstitution historique: L'auteur propose une restitution des événements clés ayant marqué la transition, offrant ainsi un récit détaillé et nuancé de cette période charnière.

Cohésion sociale: L'ouvrage met en évidence l'importance de la cohésion sociale et les menaces qui pèsent sur celle-ci, notamment les risques de division et de conflits identitaires.

Appréciation critique: L'auteur ne se contente pas d'un récit factuel, mais propose également une analyse critique des événements, tout en reconnaissant les limites de son approche.

Perspectives d'avenir: Le livre invite à une réflexion prospective sur les défis à relever pour consolider la démocratie et assurer le développement du Tchad.

Dialogue et Vivre-Ensemble : Un appel à la préservation de l'unité et de la stabilité du pays par le dialogue et l'esprit de vivre-ensemble.



Réflexion et Responsabilité

Ahmat Absakine Yérima appelle ses compatriotes à un examen de conscience et à contribuer à la cohésion sociale pour garantir l'évolution du Tchad vers l'émergence. Il rappelle les événements tragiques entourant le décès du Maréchal et souligne les actions salutaires de l'Armée et la sérénité du peuple tchadien qui ont permis d'éviter le chaos.



Analyse de la Transition

Le livre analyse les circonstances de la mort du Président et retrace le processus de transition, de la mise en place du Conseil Militaire de Transition (CMT) jusqu'à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Yérima fait également un mea-culpa concernant certaines réactions qui ont failli compromettre la transition, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux.



Publication et Antécédents

Imprimé à 150 exemplaires, cet essai est le deuxième livre d'Ahmat Absakine Yérima, après "Tchad, le réveil diplomatique (1990-2020)", publié en 2020.



Conclusion

À travers "Dans le sillage d'une transition réussie", Ahmat Absakine Yérima offre une réflexion précieuse sur les défis et les progrès de la transition politique au Tchad, tout en appelant à une responsabilité collective pour l'avenir du pays.