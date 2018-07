Tchad : Ahmat Bachir appelle la population à ne pas céder à l'arnaque des faux policiers

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Ahmat Mahamat Bachir a appelé ce mercredi matin la population à "se rendre compte qu'il y a des faux policiers". Il a demandé à ce que "la population ne cède pas à leur arnaque".



Selon le ministre, "là moindre des choses, les agents de police doivent présenter une carte, ou avoir un badge". Ainsi, en cas de doutes, les civils sont en droit de le demander à l'agent.



Ahmat Bachir a promis de démanteler ce qu’il qualifie de « réseaux ». « Les investigations démontrent qu'il y a des réseaux, c'est pas seulement à la police nationale. Il y en a même dans l'armée nationale, à la douane, à la gendarmerie nationale, ils sont nombreux, c'est un réseau et nous sommes entrain de les démanteler au fur et à mesure », a-t-il souligné.