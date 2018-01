Tchad : Ahmat Bachir reprend la tête du ministère de la sécurité

Ahmat Mahamat Bachir est nommé ministre de la sécurité publique et de l'administration du territoire, d’après un décret signé aujourd’hui par le chef de l’Etat. Il remplace Ahmadaye Bakhit.



Il reprend ce poste, quelques semaines après l’avoir quitté. Ses prérogatives sont renforcées avec le portefeuille de l’administration et du territoire.



Mahamat Mouktar Ali remplace Allahou Tahir au ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social.