Tchad : Ahmat Haroun Larry désigné l'homme de l'année par Community Chadian

Meilleur activiste de l’année, Ahmat Haroun Larry du Grac Tchad a été honoré par Community Chadian of USA, lors de la cérémonie de remise du prix national de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, ce mardi 11 janvier 2022 à N'djamena.



Lors de la remise du prix, le président de ladite association, Ahmat Goni, a félicité le Grac Tchad, pour les bons résultats obtenus, qui résultent de la conjugaison d'un certain nombre de dispositifs mis en place, et surtout l'organisation de la journée de la lutte contre la corruption.



Ensuite, Ahmat Goni a salué les efforts des organisations de la société civile qui, dans un contexte difficile, travaillent à assurer à la République du Tchad, un environnement de travail, avec toute la détermination et l'énergie nécessaire. Pour le récipiendaire, remercie énormément Community Chadian of USA, pour sa reconnaissance. Ahmat Haroun Larry rajoute que le changement d'une nation ne vient pas d'en haut, mais d'en bas.



Le président du Grac Tchad, estime que la lutte contre la corruption on peut lutter, mais on ne peut jamais éradiquer la corruption. « Nous sommes tous responsables et nous complice de la corruption », dit-il.