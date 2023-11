Tchad : Ahmat MB, la voix musicale émergente, dévoile 'Bardjal' avec un clip époustouflant

Le rythme entrainant de "Bardjal" est soutenu par une composition musicale signée "Beat by Gain," et le son a été méticuleusement travaillé grâce au mix et mastering de Serge Mockrezy. La chanson est une démonstration du talent musical d'Ahmat MB et son habileté à capturer l'essence de la jeunesse tchadienne.



Sorti le 3 novembre 2023, le clip a déjà atteint plus de 128 000 vues sur YouTube, démontrant l'engouement croissant autour de cet artiste prometteur.



La page TRÅCE TCHÄD a rendu hommage à Ahmat MB, le qualifiant de "jeune révolutionnaire de la musique tchadienne" qui apporte son talent à l'industrie. Ahmat MB a gagné en notoriété grâce à sa présence sur TikTok, où son titre "Bardjal" a suscité un enthousiasme considérable.



Le refrain entraînant "Djiddo ana N'Djam City" résonne dans toute la chanson, ajoutant une touche accrocheuse qui reste en tête. Les paroles en arabe local tchadien apportent une dimension culturelle authentique à la musique.



L'artiste et son équipe ont travaillé intensément sur le clip de "Bardjal," qui a demandé du temps et des efforts considérables pour atteindre un niveau de qualité exceptionnel. Leur dévouement est manifeste, et ils sont déterminés à ne pas décevoir leur public.



Avec "Bardjal," Ahmat MB se positionne comme une voix prometteuse dans la musique tchadienne et l'industrie musicale internationale. Ne manquez pas l'opportunité de découvrir cette chanson captivante et son clip visuellement époustouflant. Ahmat MB est prêt à laisser sa marque dans le monde de la musique.