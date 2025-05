TCHAD

Tchad : Ahmat Teiro Issa nommé conseiller spécial du Président du Sénat

Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Mai 2025

Le Président du Sénat tchadien, le Dr Haroun Kabadi, a nommé Monsieur Ahmat Teiro Issa au poste de Conseiller spécial chargé des questions politiques et des collectivités autonomes, en date du 16 mai 2025. Cette nomination a été officialisée par la Décision N°024/P SENAT/SG/2025 et témoigne de la reconnaissance de l'expertise et de l'engagement de Monsieur Issa envers le développement du Tchad.